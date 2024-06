«Lo zio ha violentato me e i miei quattro cuginetti per sei anni»: scattano le manette per un 42enne

di Redazione Web

Sei anni di silenzio e di abusi. È stato questo l'inferno che hanno subito cinque bambini, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, che sono stati violentati dallo zio, di 42 anni. L'uomo è attualmente in custodia cautelare per aver compiuto violenze sessuali su minori quando, in realtà, avrebbe dovuto prendersi cura di loro visto il ruolo di zio acquisito.

Cosa è successo

È accaduto a Milano, dal 2018 fino ai primi mesi del 2024, riporta Today. L'uomo, che svolgeva un lavoro da informatico, era molto stimato dalla famiglia dei piccoli e ha deciso approfittare di questa fiducia per passare più tempo con i suoi nipotini. Così, quando la compagna non poteva tenerli, si offriva volontariamente per badare a loro. Ma per i nipotini iniziava l'inferno. A fermare l'uomo è stata una delle vittime, che ha deciso di raccontare alla sua mamma e al suo papà cosa faceva a lui e ai suoi cuginetti il 42enne.

Dopo la confessione del bambino, il 3 maggio l'uomo, accompagnato dal suo legale, ha confessato tutto al commissariato di Sesto San Giovanni. E dopo un mese è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA