Yuman: «Ci metto tutta la grinta: nei miei show io non mollo mai»

La voce dalle tinte black di Yuman (Yuri Santos Tavares Carloia) arriva a Milano: il ventisettenne cantautore romano visto in gara a Sanremo è stasera al Tunnel Club. Nato a Roma da padre capoverdiano e mamma romana, Yuman ha esordito cantando e componendo in inglese, per poi passare almeno in parte all'italiano: nel live si potranno apprezzare queste sue due anime.



Manca da molto dai palchi milanesi?

«Dal 2019, l'ultimo concerto è stato per la Milano Music Week. Il pubblico è stato molto caloroso, nonostante non ci fosse ancora stato il Festival che mi ha dato tanta visibilità. Questo live sarà il mio primo al Tunnel ed è un passo importante: mi piace che sia un locale dove si sta in piedi e ci si possa muovere e ballare, anche se non so cosa sarà consentito fare per le restrizioni anti Covid. È bello che si salti e si vivano le canzoni».



Lei ha una voce elegante ma da quello che dice il suo sarà un concerto scatenato.

«Sarà uno show da ballare e da cantare, molto Yuman, inteso come molto mio, un po' sregolato, che non propone un genere musicale preciso. I miei concerti sono un alternarsi di momenti up e down, in alcuni ci si scatena, in altri l'atmosfera è più rarefatta. Suoneremo tutto il mio ultimo ep Qui e faremo qualche pezzo dell'album precedente. Non so se la scaletta sarà uguale al live di Roma, dipende da cosa dirà l'istinto: possiamo decidere sul momento perché io e la band abbiamo i pezzi nel sangue».



Che aspettative ha per questo concerto?

«Sono molto curioso della reazione del pubblico. Abbiamo verificato dai dati degli ascolti in streaming che molte persone mi ascoltano da Milano, sono quasi più degli ascolti di Roma. Quanto all'atmosfera che ci sarà, ci tengo che ogni persona si senta a casa e si viva il suo viaggio, perché la musica fa viaggiare. Ti ci devi ritrovare nelle canzoni, ti deve partire il piedino, queste sono tutte cose importanti. Io sul palco con mollo mai, ci metto grinta: dal mio punto di vista, il concerto sarà così».

Il 5 aprile. Tunnel Club. Via Sammartini, 30. Ore 21. Biglietto 20 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 10:01

