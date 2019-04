Lo shopping su Yoox era una truffa: «Rubato un milione di euro». Chiesto processo per tre ex dipendenti

Ignari clienti ordinavano la loro, ma era una truffa: opera di tre ex dipendenti della società, che avrebbero creato finti siti internet sui quali far confluire ingenti ordinativi di clienti che per il lorosi rivolgevano proprio al gruppo leader nella vendita via web di capi di abbigliamento firmati. Raggirando in questo modo sia i clienti, che la stessa, che risulta truffata.Per i tre ex dipendenti, accusati di frode informatica aggravata dall'abuso di prestazione d'opera e dall'aver causato un ingente danno patrimoniale, la Procura di Milano ha chiesto il processo: le indagini, coordinate dal Procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Paola Pirotta, sono state condotte dai finanzieri della sezione di polizia giudiziaria in quota alla Procura e sono nate da una denuncia presentate dalla stessa società fondata da Federico Marchetti.Secondo gli accertamenti i tre avrebbero architettato un meccanismo per manomettere il sistema informatico aziendale, assicurandosi tra il 2014 e il 2018, le indebite commissioni provenienti dai siti internet 'fasulli' esteri su cui avrebbero deviato gli ordini. Le indagini hanno consentito di interrompere il pagamento di ulteriori commissioni non dovute, e di recuperare il denaro custodito su conti correnti, circa 166 mila euro, e di agevolare le azioni risarcitorie a favore della società.