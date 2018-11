Stop Violence-Run Together, sabato al parco Sempione la corsa al femminile di Women in Run

Da sempre sensibile alla sicurezza delle donne, VARTA, azienda tedesca leader nell'energia portatile, sostiene "Stop Violence - Run Together", una corsa per fermare la violenza sulle donne, organizzata dal gruppo di allenamento femminile Women In Run, che si terrà sabato 17 novembre al Parco Sempione di Milano.



La gara è aperta a tutti, anche agli uomini, e per partecipare basta effettuare una donazione sul sito www.retedeldono.it. Tutto il ricavato sarà devoluto al progetto di ActionAid Italia “Donne: identità al lavoro”, che supporta l’inserimento femminile nel mondo del lavoro, offrendo la possibilità di mettersi in gioco e scoprire nuove competenze attraverso un percorso formativo e di tirocinio.



La corsa inizierà alle ore 10 da Viale Malta angolo Viale Goethe e i primi 150 partecipanti che si presenteranno allo stand troveranno nel pacco gara Safety Alarm Light, un portachiavi speciale sviluppato appositamente da VARTA per la salvaguardia femminile: il piccolo dispositivo è infatti dotato di un allarme da 100 dB da attivare in caso di pericolo per attirare l'attenzione e di una luce LED che raggiunge i 18 metri di distanza. Il pratico portachiavi permette alle donne di sentirsi al sicuro e portarlo con sé sempre, anche quando praticano sport, corrono da sole o rientrano a casa la sera tardi. La gara prevede tre percorsi per tre passi diversi (uno dedicato a chi cammina e due a chi corre) per una durata di 45 minuti.



Ogni percorso sarà guidato da 2 WIRPacer e 4 WIRangels, membri di Women In Run che supporteranno il gruppo. Vicina allo sport e all’universo femminile, VARTA condivide con Women In Run e ActionAid l’importante obiettivo di difendere le donne e incoraggiarle a sentirsi libere e indipendenti, senza paura.

