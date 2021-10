Walt Disney dice addio a Milano: chiude lo storico store di corso Vittorio Emanuele. Era l'ultimo in Italia

Per la tristezza dei bambini (e non solo) le serrande sono abbassate da venerdì 22 ottobre. Per sempre. L’ultimo Disney Store italiano, il regno dei più piccoli, ha abbandonato le vetrine ì in corso Vittorio Emanuele. E il centro ha perso un po’ la sua magia, soprattutto in vista del Natale, perché lo store, a parte la marea di prodotto venduti, coloratissimi e di tendenza, organizzava sempre eventi e appuntamenti che attirava centinaia di famiglia.

La chiusura del punto vendita milanese, ultimo punto di riferimento per i disneyani d’Italia, arriva dopo quelle già avvenute nelle altre città: da Palermo a Catania, da Firenze a Napoli e Bari. La decisione del gruppo Walt Disney di rinunciare a tutti i 15 punti vendita italiani, trasferendo online la vendita, era stata annunciata a maggio, ma il momento del definitivo addio per tanti appassionati è coinciso con l’addio al negozio milanese.

Sui social corre la delusione dei fan: «Un colpo al cuore», «i nostri figli sono un po’ più soli». Per una parte dei lavoratori, dopo le proteste e la battaglia dei sindacati, è arrivato l’accordo: almeno il 70% dei dipendenti dei Disney Store italiani (156 persone su 224 ) passeranno alla D-Retail.

