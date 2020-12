Wakeparadise Milano riapre per la stagione invernale

Wakeparadise Milano, punto di riferimento europeo per atleti e appassionati degli sport acquatici, aveva chiuso le porte a causa della crescita della curva dei contagi dovuti alla recente diffusione del Coronavirus.

Oggi il centro sportivo all’aperto situato a sud del Parco Idroscalo di Milano e dedicato alla disciplina del surf e del wakeboard riapre ai propri soci. Wakeparadise Milano dispone di due impianti wakeboard dedicati ai principianti che desiderano approcciarsi alla disciplina e ai riders più esperti: il Full Size Cable è il circuito per i più esperti e traina a velocità costante 10 persone, mentre il System 2.0 è pensato per chi si approccia per la prima volta alla disciplina e gli istruttori qualificati possono regolare la velocità di traino, agevolando l’apprendimento del cliente. La struttura include inoltre la Surf Pool più grande al mondo nel genere delle piscine che creano onde artificiali e statiche, una vera attrazione unica e insolita se si pensa che è a pochi chilometri dal centro di Milano.

Wakeparadise Milano ha stabilito nuovi orari di apertura anche in vista della stagione invernale: saranno ammessi solo i soci praticanti, escludendo quindi gli accompagnatori, dal giovedì alla domenica dalle ore 12.00 alle ore 16.30 e sarà possibile effettuare le prenotazioni online. Inoltre, per garantire la sicurezza del team di Wakeparadise Milano e dei propri soci e nel rispetto delle normative anti-contagio vigenti sul territorio nazionale e locale, la struttura manterrà chiusi gli spogliatoi, armadietti, docce e cucina. Il bar rimarrà aperto infatti solo per il servizio di asporto di bevande. Wakeparadise Milano provvede regolarmente alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti di cui dispone. Con lo scopo di salvaguardare la propria salute e quella degli altri, è importante mantenere sempre mascherine su naso e bocca e rispettare le distanze di almeno 1,5 metri negli spazi comuni. Questo inverno sarà diverso dagli altri, ma può essere comunque divertente: vivi la stagione invernale in città a Wakeparadise Milano! Per informazioni e prenotazioni visita il sito www.wakeparadise.it.

