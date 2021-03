Volantino fake sui vaccini under 80. La Regione Lombardia: «Attenzione, non è vero»

Attenzione! In rete c’è una fake news per le prenotazioni al vaccino anti-Covid per gli anziani che hanno meno di 80 anni. Ad avvisare i cittadini sul “falso”, lanciando l’allarme è la Regione Lombardia che precisa: «Non è vero, per adesso non sono partite le vaccinazione a soggetti under 80».

Il messaggio, che rimbalza su chat e social, trae in inganno perché riporta le indicazioni dei giorni precisi in cui partirebbero le prenotazioni per i nati tra il 1942 e il 1961; a seguire, un indirizzo internet per le iscrizioni tramite portale. Tutto falso. «Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmente non comprese nella programmazione del ministero della Salute, lo comunicheremo su tutti i canali ufficiali della Regione Lombardia», aggiunge la Regione che ora sta cercando di capire chi ha diffuso questo volantino ingannevole In tanti stanno già telefonando ad Ats per avere informazioni e stanno provando ad accedere al portale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 17:19

