Monopattini a Milano, il riparcheggio corretto grazie ai lavoratori della cooperativa sociale

Voi Technology, presente a Milano da luglio 2020 con la sua flotta di 750 monopattini elettrici in sharing color rosa corallo, ha cominciato una fase sperimentale di inclusione di persone con svantaggi fisici o psichici, ragazze madri, ex detenuti o ex tossicodipendenti da inserire o reinserire nel mondo del lavoro con la Cooperativa Sociale Detto Fatto, socia di Consorzio Farsi Prossimo, nato nel 1998 a Milano.

L’esperimento ha previsto il coinvolgimento occasionale di lavoratori della Cooperativa che supportino Voi Technology nelle attività di riparcheggio corretto dei propri monopattini elettrici nelle aree interessate da grandi eventi cittadini, come la scorsa Settimana Della Moda Uomo (dal 16 al 21 giugno) e del PRIDE Milano (sabato 24 giugno). Ad oggi un coinvolgimento temporaneo, in vista di una collaborazione più assidua e continuativa se Voi Technology dovesse essere scelta, dal Comune di Milano, fra gli operatori che potranno continuare a svolgere la propria attività dopo la pubblicazione del bando pubblico di riferimento. Questa collaborazione, si inserisce nei percorsi di apprendimento di competenze pratiche, tecniche e sociali che la Cooperativa Detto Fatto prevede per i suoi lavoratori, in modo da poterne assicurare l’inserimento o il reinserimento all’interno del mondo del lavoro.

Grazie al coinvolgimenti dei lavoratori della Cooperativa Detto Fatto, Voi Technology ha saputo e potuto garantire il parcheggio corretto della propria flotta nelle aree del Quadrilatero della moda e di Via Tortona durante la Milano Fashion Week e in area Parco della Pace in occasione del Concerto Finale per il PRIDE Milano, contribuendo a mantenere le aree di grande afflusso di persone pulite, ordinate e sicure.

Folco Gervasutti, Direttore Comunicazione Corporate di Voi Technology per l’Italia e la Spagna: “In Voi Technology sosteniamo la comunità locale. Lavoriamo in collaborazione con gli attori della città o dei suoi dintorni che possano aiutarci ad offrire un servizio sempre più efficiente e sicuro per la città e le sue cittadine e cittadini. E’ ancora poco diffusa la conoscenza dell’indotto che il nostro settore economico crea già oggi e che potrà creare ancora di più in futuro, non appena gli operatori a cui sarà assegnato il prossimo servizio, avranno a disposizione un flotta più significativa per poter attuare investimenti ancora più grandi e continuativi in città. Questo “assaggio” ed esperimento svolto con e grazie alla Cooperativa Sociale Detto Fatto, ci ha mostrato che la strada dell’inclusione e della creazione di lavoro è una di quelle su cui ci impegniamo a voler investire maggiormente in futuro”

Luigi Saracino, Vicepresidente di Detto Fatto SCS: “L’incontro con Voi Technology e la sperimentazione di queste giornate, sono un segno di attenzione ai temi del decoro urbano, della cittadinanza attiva e dell’inclusione lavorativa. L’incontro fra le nostre realtà è un segno! Questi segni sono per noi la concreta possibilità di spazi di bellezza e riconoscimento che rendono la Città più bella per tutti!”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 17:45

