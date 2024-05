Apre il primo ristorante erotico italiano: «Portiamo l'eros a tavola per sdoganare i tabù. Ma da noi solo preliminari»

di Redazione Web

Si definisce rifugio dell'estasi in cui convivono arte ed eros. Si tratta di Voglia, il primo ristorante erotico italiano da poco aperto a Milano, al centro di Porta Venezia. Gli scopi sono ambiziosi: «Voglia è qui per farti venire, e poi, tornare», recita la sua presentazione. Il locale è nei toni del rosa salmone e rosso bordeaux e sembra accoglierti in un caldo abbraccio erotico con le sue linee sinuose al bancone e i morbidi divanetti stile sala cinematografica. Anche il menù punta all'orgasmo culinario: spaghettoni all'aglio, olio e peperoncini "Too Hot to Handle", il filetto di manzo con gremolada e tartufo nero "Meat Me" e la finta mela di ananas e cioccolato "La Mela del Peccato".

Lo scopo del ristorante

I due proprietari sono gli imprenditori della ristorazione Claudia Mangano, 29 anni, e Stefano Vaccaro, 26, siciliani, con locali in Italia, Spagna e Gran Bretagna. «Volevamo un locale che celebrasse l’erotismo in tutte le forme - raccontano in un'intervista al Corriere della Sera - La nostra sfida? Portare l’eros in tavola, ma con ironia ed eleganza.

Il loro obiettivo è sdoganare l'erotismo ancora pieno di tabù da sfatare nel nostro Paese. Il ristorante vuole essere anche una galleria d'arte ironica e di design con una cucina raffinata non troppo formale (prezzo medio intorno ai 100 euro). Sul menu, preparato da chef usciti dalla scuola di cucina Alma e da ristoranti stellati, c'è una prevalenza di pesci e crostacei con un tocco d'ispirazione orientale.

Gli eventi a tema

Il locale, aperto dal 2 maggio solo la sera (sabato e domenica fino alle 3 di notte), sembra aver avuto già successo, secondo i proprietari, che dicono di essere «travolti dalle prenotazioni», tanto che hanno dovuto sospendere quelle del sabato in overbooking. I loro clienti sono professionisti e coppie adulte, e ci tengono a precisare che «non è un locale per ragazzini». I proprietari stanno definendo un calendario eventi con serate a tema Moulin Rouge, Eyes Wide Shut, burlesque, con artisti internazionali.

La Secret Room

Non è un ristorante erotico senza stanze dell'amore. All'interno di Voglia c'è una sala privata con tavolo da gioco con roulette e carte personalizzate a tema. Se si riesce a risolvere un rebus, si entra tramite una porticina nella Secret Room, «una sorta di piccolo museo, dedicato al bondage, con tanti oggetti erotici».

Tuttavia i due proprietari sono chiari sullo scopo della stanza, solo gioco niente sesso: «I preliminari da noi, il resto fatelo a casa», raccomandano.

