Vittorio Grigolo accusato di molestie, ma la Scala lo acclama: bis e lunghi applausi

Le ultime polemiche in cui è rimasto coinvolto Vittorio Grigolo , il tenore da poco sospeso dalla Royal Opera House perché avrebbe palpato una corista durante un inchino finale nel tour in Giappone, sembrano non aver influenzato il pubblico della Scala. Bis e applausi su «Una furtiva lacrima», aria cuore del secondo atto dell'Elisir d'amore a Milano.Il tenore che interpreta l'innamorato Nemorino è stato a lungo applaudito dal pubblico del Piermarini (in sala anche Mara Venier, Tony Renis e Roberto Cenci) e al grido di «bravo Vittorio, bis» e «sei bravissimo» ha concesso un secondo ascolto dell'aria di Donizetti (sul podio nella buca del teatro il direttore Michele Gamba). Grigolo ha «debuttato» questa sera nell'Elisir d'amore al teatro milanese dopo il passaggio di testimone con l'americano René Barbera (che prima di lui ha vestito i panni di Nemorino).