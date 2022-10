Vittorio Boiocchi, ucciso capo ultrà dell’Inter a colpi d'arma da fuoco in strada a Milano. Curva Nord senza striscioni a Milano FOTO

di Daniele Molteni

Ucciso sotto casa a Milano a colpi d'arma da fuoco Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà dell'Inter. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti intorno alle 19.50 Boiocchi era in via Fratelli Zanzottera 12 nel quartiere di Figino quando è stato vittima di un agguato. Sarebbe stato colpito da almeno tre coli d'arma da fuoco. Boiocchi stava rientrando nella sua abitazione.

Stava rientrando a casa. I proiettili lo hanno colpito al torace e al collo

Trasportato in condizione disperate all'ospedale San Carlo è morto in Pronto Soccorso. L'agguato è avvenuto poco prima della partita Inter-Sampdoria allo stadio San Siro, dove sono stati vietati cori e striscioni in Curva Nord. Gli ultrà hanno anche abbandonato gli spalti. Sull'omicidio indaga la squadra Mobile della questura guidata da Marco Calì.

Vittorio Boiocchi, le condanne

Diverse le condanne definitive raccolte negli anni: rapina, traffico di droga e sequestro di persona. Boiocchi aveva trascorso oltre 26 anni in carcere, l'ultima volta era stato arrestato nel 2021 dalla Squadra mobile che ora indaga sul suo omicidio.

La Curva Nord a San Siro resta in silenzio, abbandona lo stadio

La Curva Nord dell'Inter resta in silenzio, senza esporre striscioni e intonare cori durante la partita contro la Sampdoria a San Siro, poi i Boys abbandonano gli spalti - il secondo anello - durante l'intervallo. È questa la reazione dei tifosi nerazzurri dopo che è circolata la notizia della morte di Vittorio Boiocchi, nome storico del mondo ultrà milanese, e no solo. Probabile che molti ultrà siano andati all'ospedale dove Boiocchi è arrivato agonizzante. Boiocchi fu protagonista con Franchino Caravita, altro leader storico dei Boys, di una scazzottata durante un' Inter-Udinese per un coro cantato dagli ultrà in onore di Boiocchi che ritornava in Curva Nord dopo tanti anni di carcere. Pochi giorni dopo i due avevano postato una foto insieme, con il dito medio alzato.

La Curva Nord a San Siro non canta e abbandona lo stadio

