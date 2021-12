Due ragazze aggredite tra treno e stazione nella stessa sera: caccia a una coppia di uomini

Aggressioni seriali sul treno e in stazione, caccia a due uomini. Due episodi di violenza sessuale sono stati messi a segno ieri sera su un treno della Milano-Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese). In entrambi i casi le vittime due giovani donne, sono state aggredite dalla stessa coppia di uomini.

La prima ragazza, secondo quanto accertato fino ad ora, dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha non è riusita a sottrarsi ai due criminali ed ha subito violenza. Entrambe sono state trasportate, in stato di choc, in ospedale per medicazioni e referti. Indagano la Squadra Mobile di Varese e la Polfer. Al vaglio degli inquirenti testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Leggi anche > Bagni gender free in arrivo all'università di Pisa: sulle porte solo la scritta wc

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA