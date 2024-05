Ragazza di 21 anni violentata dopo la notte in corso Como a Milano: «Mi sono risvegliata in Maciachini, non ricordo nulla»

di Redazione web

Una ragazza ha denunciato di aver subito una violenza sessuale, la scorsa notte, a Milano. La giovane ha dato l'allarme ma non ricorda la maggior parte dei particolari sull'accaduto. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Questa mattina alle 7.45 una 21enne, di origine sudamericana, si è presentata all'agente di stazione nella fermata della metropolitana M3 Maciachini, dicendo di essere stata aggredita nella notte.

Denuncia violenza sessuale in corso Como a Milano

Secondo quanto precisato dalla Questura, la 21enne ha denunciato di aver passato la serata in una discoteca della zona di corso Como, uno dei luoghi più noti della movida notturna a Milano, e di essere stata aggredita dopo, da più di una persona, non si sa se in strada o in un altro contesto. La ragazza, che non sapeva come era arrivata in piazzale Maciachini, è stata portata alla clinica Mangiagalli, specializzata per il supporto alle vittime in questo genere di reati, in codice giallo. Sul caso indaga la Squadra mobile.

