Milano, stupro in pieno centro: donna aggredita e violentata in strada da un magrebino

Un marocchino di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri, a Milano, per violenza sessuale, rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito una connazionale di 25 anni. L'episodio è avvenuto attorno alla mezzanotte e mezza scorsa in via Pietro Calvi, dove poco prima la donna marocchina era stata avvicinata dallo sconosciuto, strattonata, rapinata della collanina e inoltre palpeggiata nelle parti intime.

RAPINA E PALPEGGIA PASSANTE, ARRESTATO A MILANO

L'arrivo dei militari ha consentito di bloccare l'aggressore, visibilmente ubriaco, che ha tentato di evitare l'arresto e una volta caricato in auto ha colpito ripetutamente la paratia in plastica dell'abitacolo con calci e testate. La vittima ha riportato lievi escoriazioni alle braccia ma ha rifiutato di ricevere cure mediche mentre la collanina, recuperata, le è stata restituita. L'arrestato, trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, è stato dimesso senza prognosi per «alterazione psico-fisica» e poi accompagnato al carcere di San Vittore.

Choc a #Milano: donna aggredita e violentata in strada da un magrebino https://t.co/IEcQejEsph — Leggo (@leggoit) September 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA