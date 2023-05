Violentata dall'ex fidanzato in casa sua: «L'ha stordita con la candeggina e poi l'ha stuprata minacciandola col coltello» Una donna di 37 anni ha dato ospitalità al suo ex partner in casa sua, ma non immaginava la sua furia violenta







di Redazione web Finita la loro relazione, ha abusato di lei con violenza, arrivando a minacciarla con un coltello da cucina e ad usare della candeggina nel tentativo di stordirla. Il presunto responsabile è un uomo di 40 anni, di origine dominicana e residente a Pavia, a casa della sua ex a cui ha chiesto ospitalità. Forse la vittima, 37 anni, non immaginava il piano diabolico dell'uomo che sotto effetto di droghe, l'ha costretta a subire atti sessuali minacciata dal coltello del suo ex partner. Aiuta l'amica a partorire, poi la uccide e fugge col bambino Notte di violenza Una violenza inarrestabile che il 40enne ha portato avanti imbevendo un indumento con la candeggina, premuto sul viso della donna per renderla più docile stordendola. Arrestato l'ex Il presunto stupratore, invece, è stato arrestato e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, mentre la donna è ancora ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia, sotto choc per quanto avrebbe subito in casa sua. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 15:45

