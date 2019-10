Violentata dopo un pomeriggio di alcol e droghe: «Aiutatemi, non so dove sono». Arrestato un peruviano

Martedì 1 Ottobre 2019, 12:37

«Sono stata violentata, non so dove sono»: la richiesta di aiuto choc è arrivata nel pomeriggio di domenica da una donna di 35 anni, a, nel milanese. Una storia agghiacciante, che coinvolge due uomini: un conoscente della donna e un estraneo, che l’avrebbePer la vicenda un 43enne peruviano, C.Y. pregiudicato, è finito in manette: la donna, insieme a lui e ad un altro peruviano che già conosceva, avrebbe passato il pomeriggio in una casa sfitta nella zona della metro Rondò. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la 35enne avrebbe avuto un rapporto sessuale con uno dei due uomini, quello che già conosceva, che successivamente avrebbe lasciato la casa per una commissione.Dopo la sua uscita, scrive il Corriere della Sera, l’altro peruviano avrebbe aggredito la donna approfittando della sua semincoscienza (il sospetto degli inquirenti è che abbiano fatto tutti e tre uso di droghe): ne sarebbe nata una colluttazione finita con una violenza sessuale ai danni della 35enne, che poi ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto. «Non so nemmeno dove sono», avrebbe detto al telefono.La violenza sarebbe stata già confermata dai medici della clinica Mangiagalli, che hanno visitato la vittima, sul cui corpo c’erano diverse ferite ed ecchimosi: dopo la telefonata ci sono volute diverse ore per trovare la casa e la zona in cui era la donna. Il 43enne arrestato è un immigrato senza lavoro e senza permesso di soggiorno, con precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale.