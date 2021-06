"Vinokilo", a Milano il festival della moda sostenibile

La sostenibilità al centro dell’obiettivo: è questo il focus del festival più grande d’Europa, intitolato “Vinokilo”. Tappa a Milano fino al 27 giugno con pezzi unici di abbigliamento vintage — ma non solo — diversi per tipologie, brand e tessuti e taglie, tutti venduti al prezzo di 45 euro al chilo al RIDE di via Valenza 2, Milano.

Nato nel 2016 dal tedesco Robin Balser, il brand nasce come shop online di vintage e second-hand, è stato riproposto per sostenere una moda più accessibile e un modello di business internazionale che risponda alla necessità di contrastare le conseguenze ambientali legate all’industria della moda.

Ma non solo moda, il Vinokilo sarà animato da dj set, performance e tasting enogastronomici selezionati su territorio locale. Sarà inoltre possibile acquistare creazioni artigianali, occhiali vintage, arredamento industriale e articoli realizzati da creativi di tutta Italia.

