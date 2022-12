Villasanta, messaggio choc sulla tessera elettorale: «Ho ammazzato un uomo, vi dico dove è sepolto». Si cerca il cadavere

«Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord». Il messaggio, indirizzato alle forze dell'ordine, è stato scritto su una tessera elettorale, consegnata al seggio di Villasanta (Monza-Brianza), durante le elezioni politiche dello scorso 26 settembre. Il caso è ancora aperto, ma non per il momento non è stato risolto. È la confessione di un killer o uno scherzo di pessimo gusto?

L'autista ha un malore, bus con 41 bambini finisce fuori strada sulla Tiburtina: paura e feriti Cos'è successo

Il Ponte sullo Stretto crolla in "The Bad Guy", Salvini attacca: «Basta insulti al nostro Paese». Ma la serie tv è italiana

Villasanta, si cerca il cadavere

L'unica traccia lasciata dal presunto killer è un'impronta rinvenuta sulla tessera elettorale. La polizia sta indagando sull'autore del messaggio e continua le ricerche del cadavere, che non è ancora stato rinvenuto. Nonostante le difficoltà nella soluzione del giallo, la pista dello scherzo non sarebbe quella privilegiata. «Per le forze dell'ordine. Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego», recitava il messaggio scoperto dalla presidente del seggio. L'aver votato consegnando la carta d'identità, restringe il campo ai residenti di Villasanta. La notizia non era stata diffusa per evitare allarmismi, ma adesso a Villasanta tutti si domandano chi possa essere l'autore del messaggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA