Ragazzo di 18 anni picchiato e rapinato sul treno: arrestati due stranieri, il terzo è a piede libero

Martedì 5 Novembre 2019, 16:21

a bordo di un treno da tre malviventi che gli hanno strappato dalle mani il suo smartphone: è successo ad un, sul treno da Milano Porta Venezia a Treviglio, all’altezza della stazione di Vignate, in provincia di Milano.I tre rapinatori avrebbero tolto dalle mani al 18enne lo smartphone, e dopo la sua reazione lo avrebbero picchiato e minacciato, scendendo con lui alla stazione di Vignate e seguendolo fino a casa. I genitori hanno denunciato tutto ai carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda, che hanno individuato proprio in stazione i tre rapinatori e ne hanno arrestati due.I due arrestati sono un 33enne senegalese e un 30enne originario delle Seychelles: il terzo, che è scappato con lo smartphone rubato, non è stato invece preso ed è ancora a piede libero. Il 18enne, scrive Fanpage, è stato portato in ospedale e dimesso con quattro giorni di prognosi: aveva diverse contusioni in seguito alle violenze subite.