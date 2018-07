Un'esercitazione di routine, fintia decisamente male. Per fortuna i volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Pieve Emanuele nel Milanese sono usciti solo con qualche botta e tanto spavento dal mezzo di servizio. Per festeggiare il primo anno del distaccamento nel Milanese i pompieri avevano programmato un'esercitazione anti incendio.



La loro autobotte si è ribaltata mentre effettuava una curva, durante una manovra domenica pomeriggio alla caserma di Melegnano. Il camion dei vigili del fuoco ha preso troppo velocamente la curva sul piazzale ed è finito ruote all'aria, tra lo stupore e l'ansia dei presenti. Il video inevitabilmente è finito sui social, provocando anche qualche ilarità. La cosa importante, comunque, è che nessuno degli occupanti del mezzo sia rimasto ferito e nessuno mette in dubbio la professionalità del corpo dei vigili del fuoco.

