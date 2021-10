Milano, esplode una tubatura: via Padova sott'acqua, traffico nel caos VIDEO

Disagi nel tardo pomeriggio di domenica a Milano: nella trafficatissima via Padova è esplosa una tubatura dell'acquedotto che ha provocato l'allagamento dell'intera strada, mettendo a rischio anche i negozi che si affacciano sulla via.

Traffico a passo d'uomo, lunghe code e disagi anche per i bus dell'Atm in transito prima dell'intervento dei tecnici per cercare di riparare il danno. Non ancora accertate le cause dell'allagamento che ha trasformato via Padova in una maxi-piscina a cielo aperto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Ottobre 2021, 20:52

