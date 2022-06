Milano, la delibera anti degrado: in via Bolla cura da 36 milioni di euro

di Simona Romanò

Un piano da 26 milioni di euro per risanare i caseggiati Aler di via Bolla, dal 26 al 42. E chiudere la piaga sociale della polveriera al Gallaratese. È ciò che ha nel cassetto la Regione e che sarà discusso oggi in giunta regionale, sull'onda delle polemiche per la maxi rissa fra residenti di 10 giorni fa, a cui sono seguiti blitz della polizia, perquisizioni e sgomberi.

La Regione contava, all'inizio, di demolire e ricostruire i palazzi. Poi, l'idea è stata accantonata e ora si ragiona sul risanamento, salvando le mura perimetrali e intervenendo negli spazi interni, da decenni in abbandono. Alcuni caseggiati saranno sventrati e completamente riorganizzati. Ci vorranno anni: occorrono un progetto definitivo e un cronoprogramma prima di far partire le gare d'appalto.(S.Rom.)

