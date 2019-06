concerto di stasera con le tende da campeggio davanti allo stadio milanese. San Siro ovviamente sold out e massima eccitazione per i fan in arrivo da tutta Italia: fin dalle prime ore della mattinata si sono accalcate persone davanti ai cancelli, sotto un sole cocente che oggi splende a Milano, in una giornata estiva.



Vasco Rossi a Milano: «Sul palco mi metto a nudo per gli emarginati, come ero io. E basta cavalcare la paura»



Sarà un concerto 'duro e puro quello che Vasco Rossi porta da stasera a San Siro con sei appuntamenti, così tanti che, finora, non li aveva mai fatti nessuno, neanche Vasco. »Duro, perché lo sono i tempi« e »puro perché lo sono io«. Puro, dice Vasco, perché »quando inizio una canzone e non so neanche di che cosa parlerà, io la lascio uscire fuori, viene fuori frase per frase«, perché »ti devi spogliare nudo per avere il diritto di stare su un palco«. »Fate meglio a mettervi comodi - annuncia Vasco - perché occuperemo lo stadio per una quindicina di giorni«. 29 volte a San Siro in 29 anni, con 29 canzoni. Chi ha visto il concerto l'anno scorso, dice Vasco, »se lo scordi«. »Non sono abituato a stare davanti a tutta questa gente«, scherza con i giornalisti, ma le parole delle sue canzoni, come dice lui stesso, »parlano già per me«.

Questo tour parte dalla disperazione. Quella disperazione che, 'forse tu non lo sai/ la disperazione è già qui, c'è solo un modo/ che io conoscò, come canta Vasco dal palco. E la disperazione di un mondo »grigio, brutto, antipatico, un mondo triste, pieno di gente cattiva, pieno di stress pieno di rabbia, ma noi, con la musica, usciamo fuori, è un pò una fuga dalla realtà, per una sera. Secondo me - aggiunge - la disperazione c'è, di fondo, sempre«. Negli anni '80 era una disperazione dovuta alla disillusione, »di noi degli anni '70 che credevamo di fare la rivoluzione, e avevamo tanti pensieri, che oggi sembra di essere tornati indietro di 100 anni«.

Sabato 1 Giugno 2019, 15:05

