Variante Delta, Fontana: «In Lombardia numeri da zona bianca»

"Nonostante anche in Regione Lombardia la variante Delta sia predominante possiamo notare con soddisfazione che seppur riscontriamo un aumento dei positivi, non aumentano i ricoveri. Dai dati che abbiamo la Lombardia continua a rimanere in zona bianca", così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia. / Facebook Regione Lombardia

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA