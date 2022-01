Varese, l’anello non si sfila: arrivano i pompieri con la fresa in ospedale.

L’anello era bloccato sul dito medio della mano destra di una donna e proprio non si sfilava. La situazione si era fatta seria: la mano iniziava ad essere dolorante perché non circolava più il sangue. È scattato il panico. I vigili del fuoco sono dovuti così intervenire al pronto soccorso di Varese per tagliare l’anello. È accaduto oggi pomeriggio, 7 gennaio. La donna si è presentata in ospedale disperata verso le 14 e i sanitari le hanno provate tutte, anche i rimedi della nonna, ma niente da fare: l'anello non si sfilava. Allora, i medici hanno chiamato i pompieri che con una fresa multiuso, facendo moltissima attenzione, sono riusciti a tagliare il metallo e liberare il dito dolente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 20:00

