Vans Shop Riot 2022, Pinbowl Skatepark ospita il ritorno del contest tra gli skate shop di tutta Italia e i loro team

Vans Shop Riot, l’ormai iconico contest internazionale promosso da Vans per celebrare i migliori skate shop e rider d’Europa, torna dopo due anni di pausa con la sua dodicesima edizione. A ospitare la tappa italiana, in programma il prossimo sabato 17 settembre, sarà Pinbowl Skatepark (Pero, Milano), che per l’occasione presenterà ufficialmente uno street course nuovo di zecca. Vans Shop Riot è un progetto nato nel 2008 per celebrare la comunità skate e per mettere a disposizione degli store locali, che ne sono da sempre il punto di riferimento, un’autentica piattaforma di riconoscimento.

Il format prevede che, in ognuno dei 19 paesi partecipanti tra Europa e Regno Unito, gli skate shop iscritti propongano una squadra composta da tre rider pronti a sfidarsi per un’intera giornata in uno dei migliori skatepark locali, offrendo agli spettatori un emozionante spettacolo, rigorosamente street, e un momento di divertimento condiviso.

La venue scelta per la tappa italiana del 17 settembre, Pinbowl Skatepark, ha già ospitato Vans Shop Riot in passato, ma quest’anno gli skater provenienti da tutta la penisola potranno gareggiare su un percorso totalmente nuovo, che verrà inaugurato proprio durante l’evento, con strutture inedite realizzate da Ignoramps.

Vans Shop Riot non è solo il contest di skate più atteso dalla scena core skateboard, ma una festa in pieno stile Vans, dove creatività, arte, musica e spirito DIY non possono mancare e saranno parte fondamentale dell’evento. Tra i diversi momenti in programma, solo per spoilerarne alcuni: • il live painting di Massimiliano Marzucco aka “i’m a teenager”, illustratore milanese che si definisce “intrappolato in un immaginario da high school americana dei primi anni ‘90”, i cui lavori si contraddistinguono per il linguaggio pop e irriverente, fatto di personaggi paradossali e riferimenti a fatti di cronaca contemporanea.

Per realizzare il suo artwork durante Vans Shop Riot, i’m a teenager utilizzerà i materiali offerti dallo sponsor tecnico Grog, brand nato nel 2005 dalla passione di un gruppo di writer italiani e diventato un’autentica icona del panorama street a livello globale, con i suoi inconfondibili marker, squeezer e inchiostri di alta qualità, 100% handmade in Italy.

• il dj-set di Akwaaba World (pronuncia: Acquaaba, che significa “Benvenuto” in TWI, lingua parlata in Ghana), colonna sonora dell’after-party. Il tutto sarà accompagnato dai food truck de La Polpetteria e L’Altro Tramezzino, l’acqua “with a mission” di WAMI e dalle immancabili birre fresche di Vetra.

Al termine della giornata di contest verrà decretato il team vincitore della tappa, che volerà in Germania per rappresentare l’Italia alla finale internazionale, in programma a fine mese. Allo Skatehalle di Berlino, infatti, i più forti skater in circolazione, schierati dagli shop vincitori nelle singole tappe locali in tutta Europa e in UK, saranno protagonisti nell’ultima sfida per nominare lo shop n.1 del torneo.

Vans Shop Riot 2022 , sabato 17 settembre al Pinbowl Skatepark in Via Enrico Fermi, Pero (MI), dalle ore 11.00

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 17:18

