Vanity Fair in edicola gratis per tutti i lettori lombardi

Trasmettere un messaggio di unità, razionalità e forza da una città e da una regione che per prime sono state colpite dal virus Covid-19: è questa l'idea da cui nasce il numero di «Vanity Fair» #IoSonoMilano interamente dedicato a Milano, in edicola da mercoledì 11 marzo e che verrà distribuito gratuitamente ai lettori nelle edicole della città e di tutta la Lombardia. Inoltre tutti gli utenti lombardi registrati al sito di Vanity Fair riceveranno tramite dem un codice per scaricare gratuitamente la copia digitale del giornale.



«Siamo chiamati a essere tutti insieme responsabili, a tutti i livelli. Ognuno deve fare la sua parte, dare qualcosa di più. È un piccolo gesto. Solo questo», dichiara Fedele Usai, amministratore delegato di Condé Nast Italia. «In un momento difficile per Milano, per la sua regione e per l'Italia intera, abbiamo voluto unire i volti, famosi e non, di una città alle prese con un'emergenza. È un appello corale all'unità, alla razionalità e al senso del dovere. Valori che riteniamo fondamentali per affrontare la sfida globale a questo virus», dice Simone Marchetti, direttore di «Vanity Fair». Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 19:51

