Vandalizzato il campo da basket del quartiere Feltre inaugurato 10 giorni fa: «Ignobile»

«Il campo da basket nei Giardini Lucarelli, quartiere Feltre di Milano, è stato deturpato: il canestro è stato rotto, sono comparse scritte e scarabocchi sui pali e sulla pavimentazione fatte con la vernice e lo spray. Tutto ciò a dieci giorni dall’apertura ai cittadini. È Inaccettabile: era un simbolo della riqualificazione della zona».

La denuncia arriva da Marco Cagnolati, consigliere comunale di Forza Italia. Con il suo partito, in Comune, aveva presentato una mozione, bocciata, «per aumentare le telecamere e quindi la sorveglianza di giorno ma soprattutto di notte in tutto il quartiere Feltre». «Mi sono sentito dire che non occorrono telecamere, chiusure notturne e cancellate, ma ecco il risultato - attacca Cagnolati - Con le telecamere si sarebbe potuto risalire ai vandali. Magari questi non avrebbero vandalizzato le strutture».