Vandali su Trenord, tre minorrenni devastano e bloccano un treno: spaccato un finestrino e un’anta del vagone

Forse si annoiavano durante il viaggio. Oppure avevano preparato l'insensato gesto vandalico, che gli è costato una denuncia. Domenica sera, poco dopo le 20.30, due minorenni, di 16 e 17 anni - entrambi incensurati, uno residente a Seveso e l’altro a Bovisio Masciago, provincia di Monza, alle porte di Milano - hanno spaccare il vetro della teca del martelletto frangivetro. Poi, con il martelletto hanno rotto il vetro di un finestrino e quello di un’anta scorrevole di un vagone. Immediatamente è scattato l’allarme, che ha provocato l’arresto del treno alla stazione di Seregno. Uno stop che, di conseguenza, ha causato il blocco dell’intera linea Trenord Albairate-Saronno, e in particolare l’arresto forzato del treno Chiasso-Milano Porta Garibaldi.

I due, appena il treno si è fermato, sono scesi per scappare, ma la giovane capotreno non ha mollato la presa: prima ha chiamto i carabinieri, poi ha inseguito i vandalii ed è riuscita a raggiungerli. Nel frattempo, sono arrivati i militari di Monza. I due minorenni sono stati denunciati per furto del martelletto, danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio. Dopo averli portati in caserma per la denuncia, sono stati riaffidati ai genitori. Le indagini hanno permesso di identificare un terzo ragazzo che ha preso parte all’atto vandalico, ma è riuscito a fuggire. Presto sarà identificato.

.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA