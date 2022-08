Vaiolo delle scimmie, in Lombardia già 1.421 prenotazioni per il vaccino

La Regione Lombardia comunica in una nota che alle ore 17.30 di oggi sul portale regionale, hanno prenotato il vaccino contro il vaiolo delle scimmie 1.421 cittadini. Entro sera saranno già state somministrate 80 dosi negli ospedali Sacco, Policlinico, San Raffaele e Santi Paolo e Carlo di Milano. In vista dell'esaurimento delle prime 2.000 dosi inviate dal Ministero della Salute, la direzione generale welfare di Regione Lombardia ha già chiesto ulteriori forniture di vaccini.

«Considerata l'elevata adesione alla prenotazione - sottolinea la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - ho dato disposizione alla direzione generale di attivarsi subito per richiedere la fornitura di ulteriori dosi di vaccino al ministero della Salute. La raccolta delle prenotazioni proseguirà oltre le duemila dosi attualmente disponibili, formando una eventuale lista di attesa che sarà smaltita non appena Regione Lombardia verrà rifornita. Anche in questa occasione il forte senso civico dei cittadini lombardi si è confermato encomiabile»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 19:31

