Mazzei, youtuber in musica: «Canto contro i pregiudizi»

Youtuber, tiktoker, webstar, Valerio Mazzei (con Edoardo Esposito sono conosciuti come Valespo), 21 anni, romano ma da quattro anni stabile a Milano, è sbarcato nel mondo della musica con l’album Mi odi ma. Punto di riferimento per la Generazione Z, Mazzei ha 1,3 milioni di iscritti sul suo canale Youtube. La passione per la musica c’era da tempo ma solo recentemente si è trasformata in esigenza espressiva. Mi odi ma è un album di 10 brani pop, un racconto intimo che diventa universale, per tutta la Gen Z.

Come nasce la voglia di scrivere canzoni?

«La musica mi ha seguito in ogni momento della vita. La necessità di raccontarmi è nata prima dell’esplodere della pandemia. Avevo smesso di mettere video su YouTube, stando come tutti in casa avevo molto tempo e mi ero messo ad ascoltare tantissima musica. Ho scritto un brano, 24 ore, mi sono trovato bene nel raccontarmi. Ne ho scritto un altro, finché è arrivata la svolta con 12 luglio, dedicato a mia madre (scomparsa, nda). Ho scritto cose che non avevo mai detto neanche a mia sorella, e ho capito che potevo esprimermi così. Non scrivo tutte le canzoni da solo, però le parole e le idee di base sono sempre mie».

Come convive con il pregiudizio sullo youtuber che canta?

«All’inizio mi ha dato fastidio, però era stato così anche quando ho iniziato a mettere contenuti sui social. Col tempo i commenti scemano. Questo album ha un po’ il sapore della rivincita proprio verso i pregiudizi. Il titolo, Mi odi ma, è nato proprio da questa considerazione: per odiarmi devono guardarmi. E comunque, mi sono messo a studiare la chitarra non appena la pandemia me l’ha consentito».

Lei vive a Milano: come sta qui?

«Avevo 17 anni quando mi sono trasferito ed ero un po’ spaesato. Milano è molto diversa da Roma, che è la mia città e mi manca, come mi mancano i miei amici. Però Milano mi ha aiutato a crescere, mi ha dato la responsabilità di vivere da solo. Praticamente metà della mia vita qui è stata in pandemia. Arriveranno canzoni su Milano e, spero, live».

