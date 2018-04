Valeria, 56 anni, inseguita e uccisa dal marito: le ha sparato in strada. La coppia era in fase di separazione

femminicidio, l'ennesimo, in Italia, questa volta in Lombardia . Un uomo, Giorgio Truzzi, di 57 anni, ha infatti sparato alla moglie, Valeria Bufo di 56, per poi costituirsi nella caserma dei Carabinieri: è successo a Bovisio Masciago (Monza), oggi intorno alle 13. La donna stava camminando per strada, quando è stata raggiunta da alcuni proiettili: è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è però arrivata già morta. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118, il suo cuore purtroppo non ha retto.



Giovane morto a Rimini: «Ucciso con due colpi di pistola». C'è già un fermo Un caso di. Un uomo,, di 57 anni, ha infatti sparato alla moglie,di, per poi costituirsi nella caserma dei Carabinieri: è successo a Bovisio Masciago (Monza), oggi intorno alle 13. La donna stava camminando per strada, quando è stata raggiunta da alcuni proiettili: è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è però arrivata già morta. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118, il suo cuore purtroppo non ha retto.

L'ha inseguita in auto, mentre dal suo ufficio era diretta in stazione dove ad attenderla c'era la figlia minore; l'ha affiancata e poi le ha sparato almeno tre colpi di pistola dritti al petto, mentre stava scendendo dall'auto, forse pronta ad affrontare l'ennesima discussione.

È questa, stando alla ricostruzione degli investigatori, la dinamica dell'omicidio di Valeria Bufo, 56 anni, impiegata di Seveso ( Monza), uccisa stamane in mezzo alla strada dal marito, Giorgio Truzzi, 57 anni, autista, a Bovisio Masciago ( Monza). I due erano in crisi da tempo, il loro matrimonio era giunto al capolinea tanto che sembra fossero prossimi alla separazione, ma non vi sarebbero state denunce o segnalazioni di aggressioni o maltrattamenti: né da parte della donna, né da parte dei loro tre figli, due ragazzi e una ragazza.



Lasciata la moglie agonizzante, riversa sui sedili della sua Alfa Romeo Giulietta, l'uomo è risalito a bordo della sua Smart e ha guidato sino alla caserma dei carabinieri di Seveso, a una manciata di chilometri da casa sua, e si è costituito. Il delitto è accaduto intorno alle 13, in una via del centro di Bovisio Masciago. Alcuni passanti, sentiti gli spari, si sono precipitati fuori da abitazioni e negozi, altri hanno inchiodato con le loro auto, giusto il tempo di vedere Truzzi salire a bordo della sua e andare via.



Qualcuno si è avvicinato a Valeria, le ha sentito le pulsazioni al collo, mentre chiamava i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118: hanno trasferito la donna subito in ambulanza, per diversi minuti hanno tentato di tenerla in vita, mentre correvano verso l'ospedale di Monza. Valeria Bufo, purtroppo, non ce l'ha fatta e nel reparto di rianimazione del San Gerardo è arrivata senza vita. Dai primi riscontri effettuati dai medici, almeno due i proiettili che l'hanno raggiunta al cuore, un altro al torace, al gomito e ad una mano, segno che la donna ha probabilmente tentato di proteggersi dai colpi. «Ho sentito almeno due spari, sono corso fuori casa e ho visto tanta gente intorno alla sua macchina, qualcuno che le sentiva il polso, poi sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza», ha commentato un residente della zona.



Truzzi, autista presso una società di Lentate sul Seveso ( Monza), reo confesso del delitto, prima ai carabinieri di Desio ( Monza) e poi al Pm Stefania Di Tullio, titolare delle indagini, ha ammesso: «Ho ucciso mia moglie», accennando alla crisi coniugale, prima di essere trasferito in carcere a Monza. I militari hanno trovato l'arma del delitto dopo alcuni sopralluoghi nella zona vicina a quella dell'agguato: il 57enne l'aveva lanciata da un cavalcavia. Si tratterebbe di un revolver di grosso calibro di cui si ignora la provenienza, Truzzi non risulta avere il permesso di detenere armi. I colleghi della vittima, che lavorava come impiegata in una società che si occupa di strategie aziendali a Bovisio Masciago, sono comprensibilmente sconvolti: «Scusateci, non ce la sentiamo di parlare oggi», ripetono. Solo dieci giorni fa uno dei figli della coppia, 20 anni, aveva fatto rientro in Italia dopo un soggiorno all'estero, entusiasta di riabbracciare la sua famiglia, come ha scritto di suo pugno su Facebook. Ora, insieme al fratello maggiore, 23 anni, e alla sorellina ancora minorenne, dovrà trovare la forza di superare questo immenso dolore.



È ancora in corso l'interrogatorio di Giorgio Truzzi, 57 anni, reo confesso dell'omicidio della moglie Valeria Bufo, 56 anni, uccisa oggi con almeno tre colpi di pistola al torace in mezzo alla strada, a Bovisio Masciago (Monza). I carabinieri di Desio (Monza) e il magistrato di Monza Stefania Di Tullio stanno cercando di capire quale motivazione abbia spinto il 57enne al gesto e dove abbia gettato la pistola, presumibilmente un revolver di grosso calibro, che in un primo momento sembrava fosse stata ritrovata in una zona limitrofa all'agguato. Secondo quanto emerso, la vittima se ne era andata di casa circa tre settimane fa, andando a vivere con la minore dei tre figli avuti dal marito. Stava andando a prendere proprio la figlia in stazione, quando il marito le ha teso un agguato dopo averla seguita in auto. I due si stavano separando.