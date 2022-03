Valeria Angione al Nazionale: «Voglio regalare ai giovani la carica per ripartire da loro stessi»

Attrice e content creator, sui social vanta 771mila follower, ma il suo sogno è portare i giovani in sala. A 11 anni ha debuttato a teatro in Io speriamo che me la cavo, a 20 i primi video su Facebook. Oggi che di anni ne ha 26 Valeria Angione, napoletana, torna alla sua prima passione, il palco. Riparto da me, tratto dal suo libro Riparti da (Te)cna approda domani al Teatro Nazionale e poi lo show girerà l’Italia: tra le altre città anche a Bologna, Roma, Padova, Lecce, Palermo.

Cosa aspettarsi dal suo spettacolo?

«Ci saranno quattro personaggi, gli stessi che il pubblico sui social ha imparato a conoscere: la studentessa universitaria, la Winx bistrattata Tecna, Bella Swan e poi la mia gemella, quella che si sente sempre un po’ esclusa. Mi cimenterò anche nella danza con un corpo di ballo, per cui aspettatevi di tutto».

Cosa cambia tra palco e social?

«Differenza abissale. Sui social devi essere sempre veloce, originale, virale. Sul palco posso prendermela con calma. E poi è bellissimo tornare a fare gruppo, dopo che per anni ho fatto tutto da sola».

C’è un palco che la emoziona di più?

«Napoli mi fa battere il cuore, recitare a casa mia fa sempre un certo effetto. Ma l’emozione è forte anche per il debutto di domani. Milano è una città che mi ha sempre aperto le sue porte e rispetto alla quale sento una grande responsabilità».

C’è chi la paragona a Massimo Troisi, a chi si ispira la sua comicità?

«Mi fa molto piacere quando me lo dicono, per me lui è un pilastro, ma non mi sento una sua erede. Sono cresciuta con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, i miei idoli da sempre. Sono loro che mi hanno insegnato a stare sul palco. La loro comicità mi appartiene perché è pulita, lineare, elegante e, soprattutto, veritiera. E io vorrei restare su questa linea, senza entrare negli stereotipi femminili. Vorrei essere una comica che può parlare di tutto, un po’ come Virginia Raffaele».

Cosa vorrebbe che i giovani si portassero a casa dal suo spettacolo?

«Prima di tutto vorrei riuscire a portarli in sala. E poi vorrei che tornassero a casa con la voglia e il coraggio di ripartire da loro stessi. Per questo mi sento di dire: “Ragazzi, se avete qualcosa da raccontare, prendete il vostro cellulare e fatecelo vedere. Perché ne abbiamo tanto bisogno”».

