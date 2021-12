Lombardia, boom terze dosi: 1.007.912 prenotazioni in sette giorni. Ma rischio zona gialla

di Simona Romanò

In Lombardia è corsa alla terze dosi, con 1.007.912 prenotazioni nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre. Oggi, lunedì 6 dicembre, si supera 1,5 milioni di terze dosi complessivamente somministrate. E domani, giorno di Sant’Ambrogio e festa a Milano, sono previste più di 78mila iniezioni, il 9 dicembre, festa dell’Immacolata, ben 84mila.

PRIME DOSI, EFFETTO SUPER GREEN PASS

I “pentiti” no vax, con l’introduzione del super green pass corrono ai ripari e decidono di vaccinarci: oggi, lunedì 6 dicembre, sono 31.947 le prenotazioni per la prima dose.

CONTAGI

La Lombardia, con l’Rt che schizza a 2,2%, teme la zona gialla prima di Natale. A fronte di soli 44.037 tamponi processati i nuovi positivi del 6 dicembre sono 1.005 (di queste 305 a Milano città). Male i ricoveri e i decessi. Aumentano i ricoverati: nei reparti Covid + 31 per un totale di 986, in terapia intensiva + 1 per un totale di 125 pazienti gravi. Sono 15 i decessi.

