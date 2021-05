Prenderanno il via dal mezzanotte di oggi, domenica 9 maggio, sul portale di Regione Lombardia, le prenotazioni per effettuare il vaccino anti Covid-19 per i 50-59 enni. Lo si apprende da fonti della Direzione Welfare di Regione Lombardia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Maggio 2021, 14:08

