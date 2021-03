Vaccino in Lombardia, caos prenotazioni. Nessuno in coda: il portale non ha inviato gli sms. Via alle chiamate urgenti

Tutto era pronto. Medici e infermieri erano disposti anche ad orari extra per recuperare il tempo perso con lo stop di dei giorni scorsi di AstraZeneca. E portare avanti l’immunizzazione degli over 80. Ma a mancare oggi erano i vaccinandi. Perché la piattaforma Aria – la società di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale – non ha inviato gli sms con gli appuntamenti.

A Cremona, all’hub vaccinale della fiera, in mattinata si contavano 60 persone, a fronte dei circa 600 attesi. A Como 17 contro i 700 attesi.



L’Asst ha iniziato a chiamare i “riservisti” dalle liste degli aventi diritto (over 80, forze dell’ordine, personale scolastico) per non sprecare anche una sola dose del prezioso vaccino. Ormai pronto ad essere iniettato, sarebbe andato buttato.



Il tam tam nei paesi limitrofi ha provocato in poche ore l’effetto contrario: una folla di anziani, di loro spontanea volontà, si sono recati nei centri vaccinali dichiarandosi disponibile a ricevere l'iniezione.

Innegabile il caos di una giornata particolarmente difficile per i sanitari e dall’Asst precisano «che solo gli appartenenti alle categorie prioritarie sono stati vaccinati».



