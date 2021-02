Vaccini, la Lombardia accelera. Dal 18 febbraio tocca ai 700 mila over 80

La vaccinazione ai 700 mila over 80 anticipa di 6 giorni. Non più il 24 ma il 18 febbraio. L’accelerata è stata annunciata ieri dall’assessora al Welfare Letizia Moratti e dal governatore Attilio Fontana in una lettera aperta ai lombardi, con l’ombra dei casi di variante Covid già tracciati in Lombardia (128 a lunedì). ADESIONE L’adesione alla Fase 2 del piano vaccinale contro il Covid partirà lunedì, quando «gli ultraottantenni potranno comunicare al medico di base o in farmacia la volontà ad essere vaccinate». Bisogna portare con sé tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso. In alternativa, l’iscrizione è alla piattaforma online vaccinazionicovid.servizirl.it. In seguito, il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l’appuntamento per la somministrazione: l’iscrizione non costituisce l’ordine di precedenza, quindi, è inutile la corsa. Per informazioni «sarà attivo - dalle ore 13 di sabato - il numero verde gratuito 800.89.45.45». «Più persone si vaccineranno, prima vinceremo il Covid», dicono Moratti e Fontana, per sensibilizzare la popolazione. VACCINO DI MASSA Il piano per immunizzare 6,6 milioni di lombardi parla «di 18 settimane dal 15 febbraio». Dal 12 aprile si parte con le dosi per tutti, oltre le fasce a rischio. CONTAGI E VARIANTI A fronte di 36.317 tamponi effettuati ieri (29.479 martedì) i nuovi positivi sono 1.849 (1.625 il giorno prima) con un tasso di contagio del 5% (era 5,5 martedì). Più pazienti in terapia intensiva (+ 8) e negli altri reparti ( + 11). Sul fronte decessi si contano ancora 39 vittime, meno delle 55 di martedì. Aumentano i nuovi casi a Milano città: 173 ieri contro i 168 di lunedì. E s’innesca il timore per le varianti, la più diffusa quella inglese. «Più test e misure stringenti per fermarle», ha assicurato il direttore generale al Welfare in Regione Marco Trivelli. Innanzitutto i soggetti malati non potranno essere liberi dopo 21 giorni a prescindere dal tampone, ma devono attendere l’esito negativo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA