Vaccino Covid in Lombardia, ecco il calendario delle prenotazioni per fasce d'età

Sui vaccini contro il Covid la Lombardia compie un grande passo in avanti. Il presidente regionale, Attilio Fontana, ha annunciato che il sistema di gestione delle prenotazioni da parte di Poste sarà attivo da domani, ma non solo. La regione ha anche diramato il calendario delle prenotazioni, in base alle fasce d'età: ecco quando sarà possibile registrarsi per richiedere la somministrazione del vaccino.

Leggi anche > Vaccino anti Covid, come si fa la prenotazione sul sito di Poste Italiane

Dopo l'immunizzazione di over 80 e fragili, la Lombardia farà partire la vaccinazione di massa per fasce d'età dal prossimo 12 aprile. Per richiedere il vaccino sarà necessario prenotarsi sul portale di Regione Lombardia. Il coordinatore regionale per i vaccini, Guido Bertolaso, ha spiegato: «A partire dal 12 aprile partiremo alle 8 di mattina a vaccinare la fascia tra i 75 e i 79 anni. Questa categoria sarà vaccinata con una media di 35mila dosi al giorno. Si tratta di una platea di 450mila lombardi, i quali potranno iniziare a prenotarsi già da domani. La prima dose per questa categoria potrebbe essere somministrata entro il 26 di aprile». L'assessora al Welfare e vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, ha poi spiegato che un'ulteriore accelerazione della campagna sarà possibile con le vaccinazioni all'interno delle aziende.

Vaccini in Lombardia, il calendario delle prenotazioni per fascia d'età

Dai 70 ai 74 anni: prenotazioni aperte dal 15 aprile, con chiusura stimata delle vaccinazioni tra l'8 e il 12 maggio (a seconda della disponibilità delle dosi)

Dai 60 ai 69 anni: prenotazioni al via dal 22 aprile, con chiusura stimata delle vaccinazioni tra il 18 maggio e il 9 giugno (a seconda delle dosi)

Dai 50 ai 59 anni: prenotazioni al via dal 22 aprile, con chiusura stimata delle vaccinazioni tra il 19 maggio e il 16 luglio (a seconda delle dosi)

Dai 49 anni in giù: prenotazioni al via dal 13 giugno (o dal 14 maggio in caso di arrivo di più dosi rispetto agli ultimi mesi) e chiusura stimata delle vaccinazioni tra il 18 luglio e il 20 ottobre (a seconda del numero di dosi disponibili).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA