Vaccino covid in Lombardia: somministrate altre 9mila dosi

Sono state 9.053 le vaccinazioni anti covid effettuate ieri in tutte le Ats lombarde. In particolare sono sono stati 3.009 gli anziani vaccinati ieri, fra i quali 2.955 hanno ricevuto la prima dose e 54 la seconda, mentre le vaccinazioni degli under 80 sono state 6.044.

Sul fronte delle adesioni alla campagna vaccinale ieri si è arrivati a 468.462 over 80, di cui 309.675 effettuate tramite il portale, quindi direttamente dai cittadini, 139.909 attraverso i farmacisti e 18.878 effettuate da medici di medicina generale

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Febbraio 2021, 17:31

