Il vaccino antinfluenzale va all'asilo: via alla campagna del Comune (volontaria)

Il vaccino antinfluenzale va all'asilo. Da giovedì parte l'esperimento che coinvolge nove scuole comunali, le più popolose di ciascuno dei Municipi, circa duemila bambini. Si tratta della vaccinazione con spray nasale e, per le famiglie che vorranno aderire, anche della sorveglianza dei casi di influenza o simil- influenza con test salivari. Le famiglie possono aderire da al 9 novembre nella segreteria del proprio Servizio educativo. L'avvio delle somministrazioni, che dovrà avvenire con l'affiancamento di un genitore o di altra persona delegata dallo stesso, è il 10 novembre nella Scuola dell'Infanzia di via Guicciardi.

Il progetto è il risultato del protocollo sottoscritto dal Comune con con Ats Città Metropolitana, Asst Fatebenenefratelli Sacco e l'università Statale per la promozione della salute dei bambini che frequentano l'asilo. Proprio loro sono obiettivo prioritario della campagna vaccinale contro l'influenza avviata in Lombardia il 18 ottobre. Per loro il Fatebenefratelli Sacco ha organizzato open day vaccinali negli ultimi due fine settimana di novembre (il 19, 20, 26 e 27) al Centro di Palazzo delle Scintille.

