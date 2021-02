Vaccino anti covid: boom di chiamate al numero verde regionale, ecco come fare

C'è stato un boom di chiamate ieri per ricevere informazioni su come aderire alla campagna vaccinale anticovid per gli over 80 al numero verde 800894545 istituito dalla Regione Lombardia per dare informazioni sul contenimento e la gestione del contagio. Più precisamente, in una sola giornata, i 430 addetti hanno risposto più di 28mila telefonate.

L'adesione degli over 80 è possibile da domani rivolgendosi al proprio medico di famiglia, alla farmacia di fiducia o direttamente al portale appositamente dedicato (vaccinazionicovid.servizirl.it), mentre l'avvio delle somministrazioni sarà il 18.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 16:21

