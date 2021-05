Vaccini, in Lombardia scatta il clic day per i trentenni. Ricerca Mario-Negri-Statale: dallo studio delle acque reflue si anticipa l'andamento Covid

È la volta dei 30enni. Dalla mezzanotte di oggi (probabilmente già dalla tarda serata) possono prenotare il vaccino anti-Covid i lombardi tra 30 e 39 anni, la penultima categoria chiamata alla profilassi di massa: una platea di 944.250 cittadini, che dovrebbero ricevere le prime somministrazioni già a giugno, grazie alle nuove consegne di fiale. Saranno immunizzati con Pfizer e Moderna, oppure anche il monodose di Johnson & Johnson, se disponibile.

RITMO La Lombardia entro il 28 giugno riceverà 2,8 milioni di dosi, con la speranza di salire dalle attuali 85mila iniezioni giornaliere a 100mila I centri vaccinali stanno riorganizzando i calendari in base alle nuove disponibilità: con questo ritmo, secondo il governatore Attilio Fontana, «entro il 30 luglio tutti i lombardi che lo vorranno potranno ricevere almeno una dose». «Entro il 10 luglio», invece, se si arrivasse a 120mila inoculazioni quotidiane.

16-29 ANNI L’ultima data da cerchiare sul calendario dei lombardi è, infine, il 2 giugno. Nel giorno della Festa della Repubblica potranno prenotare il siero i giovani dai 16 ai 29 anni (in tutto 1,2 milioni). Per gli under 16, invece, si attendono le decisioni dell’Agenzia italiana del farmaco: presto alcuni vaccini dovrebbero essere disponibili anche per i 12-15enni, ma non ci sono ancora indicazioni.

LA RICERCA Mentre vola la campagna di profilassi per contrastare il Covid, arriva un importante studio dell’Istituto Mario Negri e dell’Università Statale, secondo il quale «esaminando le acque reflue della fognatura si può prevedere la diffusione del virus». Anticipando di 7-14 giorni il trend della pandemia. I ricercatori hanno analizzato le acque reflue di otto città, le più colpite dalla prima ondata: Bergamo, Brembate, Ranica, Brescia, Cremona, Crema, Lodi e Milano. E i risultati sono stati interessanti: su centosette campioni prelevati, tra la fine di marzo e la metà di giugno 2020, l’Rna virale «è stato rilevato in 65 provette». Ovvero, nelle fogne si può rilevare la presenza del virus prima che inizi l’impennata dei contagi. Lo studio, primo in Italia, ha dimostrato «di essere un utile strumento di sorveglianza».

CONTAGI GIÙ Cala ancora il tasso di positività in Lombardia, ieri a 1,5% (1,8% il giorno precedente): a fronte di 32.446 tamponi effettuati, si sono contati 505 nuovi postivi; di cui 71 a Milano città.

