Svolta dosi, ad agosto la Lombardia “inondata” di vaccini anti-Covid

«Nel mese di agosto arriveranno in Lombardia oltre un milione di dosi di vaccini anti-Covid». Ha annunciato l'assessore al Welfare Letizia Moratti entrando nel dettaglio dei numeri: «Verranno consegnate 664.560 di composti preparati da Pfizer e 391.100 dosi di Moderna». Una buona notizia dopo i tagli di luglio, circa 543mila dosi di Pfizer e Moderna.

«Le forniture di agosto sono davvero preziose per la nostra Regione - ha sottolineato Moratti - non solo ci potranno garantire la corretta pianificazione a medio e lungo termine delle seconde dosi vaccinali, ma ci consentiranno anche di mettere a disposizione dei cittadini lombardi ben 500mila nuovi slot a partire dal 23 agosto, per una ripartenza in sicurezza di tutte le attività dopo le vacanze estive». Poi, l’appello ai giovani di vaccinarsi, dopo l’intervista pubblicata in esclusiva su Leggo, tramite la quale lanciava la profilassi dei più giovani: «In particolare invito ancora gli adolescenti 12-18 anni ad aderire alla campagna vaccinale per garantire un sereno e sicuro ritorno tra i banchi alla riapertura delle scuole a settembre».

I più giovani riceveranno, confermano dalla Regione, «Pfizer o Moderna, non AstraZeneca». «Mamme e papà non abbiate paura a vaccinare i vostri figli adolescenti contro il Covid. La vaccinazione non è un pericolo – aveva dichiarato a Leggo - ma è un’opportunità da cogliere con senso di responsabilità, perché non protegge soltanto i ragazzi dalla malattia ma l’intera famiglia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA