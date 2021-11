Vaccini Lombardia, novità terza dose: «Si farà nei supermercati e nelle metro»

Per fronteggiare la quarta ondata di Covid che sta investendo la penisola italiana, la Lombardia corre ai ripari. A partire dal primo dicembre, la Lombardia darà il via alla terza dose di vaccino e, per accelerare la campagna vaccinale, il governatore della Regione, Guido Bertolaso, ha ufficializzato che saranno utilizzati come hub sanitari anche i supermercati e due stazioni delle metro di Milano.

«A dicembre si viaggerà con una media di 30mila inoculazioni al giorno, a gennaio si punta a salire a 40mila. Ci prepariamo agli scenari più diversi - ha dichiarato Bertolaso - anche a dover vaccinare 60-70mila persone in una giornata, lo abbiamo già fatto e non avremo problemi a rifarlo».

Per cui, proseguendo: «Prima delle festività natalizie pensiamo a dei centri vaccinali nei grandi supermercati della Lombardia, in modo che chi va a fare la spesa di Natale può fare anche il vaccino. Così come abbiamo individuato un paio di stazioni della metropolitana a Milano». E ha aggiunto: «L'hub milanese delle Scintille (nella foto), ad esempio, oggi lavora al 30% ma per gennaio sarà pienamente operativo. Aumenterà anche il numero delle farmacie in cui è già possibile ricevere la terza dose».

