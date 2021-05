Lombardia, vaccini in vacanza: segnali d'apertura. Fontana: «Aspettiamo l'ok da Figliuolo»

Richiami del vaccino anti-Covid nei luoghi di villeggiatura? Forse. La Lombardia - dove la terza ondata è in ritirata e i contagi sono da zona bianca - apre alla possibilità di ricevere la seconda dose in ferie. «Siamo pronti a somministrare le iniezioni anche in vacanza», ha dichiarato ieri il governatore Attilio Fontana. Però, si deve attendere il via libera del commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.



NODO RICHIAMI. «Figliuolo sulla questione è abbastanza titubante», ha aggiunto Fontana. «Se dovesse dire sì, noi siamo preparati a offrire questo servizio. Se per questioni organizzative, invece, dovesse ritenere non fattibile questa ipotesi ci adegueremo». Il che significa per i lombardi dover rientrare dalle ferie. Perché il richiamo per i quarantenni, che riceveranno in prevalenza la prima puntura tra il 10 e il 17 giugno, andrà dopo il 15 luglio. Per i trentenni, che da ieri sera possono prenotare il siero, e per la fascia dai 16 ai 29 anni (le adesioni si aprono il 2 giugno) il richiamo slitterà via via nella stagione clou delle vacanze.



PROPOSTA. La consigliera regionale dell'opposizione Carmela Rozza (Pd) propone di «dare la possibilità ai vaccinatori, nell'ambito del periodo indicato per il richiamo, di definire la data con il paziente». Perché, «si rischia che le persone rinviino la vaccinazione a settembre e un'estate con tante persone non immunizzati non ce lo possiamo assolutamente permettere».



ZONA BIANCA. Grazie al buon andamento della profilassi massima, superando anche lo scoglio dei richiami estivi, «la Lombardia ha parametri da zona bianca», ha assicurato Fontana. Infatti, «l'incidenza di casi positivi per 100mila abitanti, negli ultimi sette giorni, è scesa a 48», sotto il limite fissato dei 50. Il governatore vede «la luce in fondo al tunnel» e il 14 giugno potrebbe scattare la promozione nella fascia con minori restrizioni.



PROFILASSI. Le vaccinazioni decollano e, dicono dalla Regione, «nonostante il numero limitato di vaccini abbiamo superato i 5,5 milioni di inoculazioni».



MATURANDI. Niente vax day per i maturandi, almeno per ora. «Non abbiamo bisogno perché apriremo il 2 giugno la fascia dai 16 anni in su. Siamo fiduciosi di vaccinarli tutti entro fine scuola e inizio vacanza», ha precisato l'assessora al Welfare Letizia Moratti. «Se non sarà così, naturalmente ci attiveremo».

