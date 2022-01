Va in commissariato per fare una denuncia, ma viene arrestato: doveva essere ai domiciliari

Si è presentato per sporgere denuncia ed è stato arrestato. E' quanto successo al commissariato di Polizia "Barriera Nizza", in corso Spezia 26 a Torino, dove un uomo 48enne di origini marocchine è stato identificato e fermato.

Il fatto è accaduto mercoledì 26 gennaio nel cuore della notte. Nonostante il corpo di guardia abbia provato a spiegargli come dovesse ripresentarsi negli uffici di polizia la mattina successiva, l'uomo ha iniziato ad alzare la voce e ad urlare. Anche perchè era in palese stato di ubriachezza. Per evitare ulteriori problemi, ecco intervenire alcuni agenti del commissariato. Dopo averlo identificato, i poliziotti scoprono come sia irregolare in Italia, con precedenti per delitti contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale. Ma, soprattutto, come a quell'ora dovesse essere a casa, visto che si trovava ai domiciliari. Arrestato per evasione.

