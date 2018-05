Laura, dal tumore all'ultra-maratona: corre e taglia il traguardo della 100 km del Passatore con gli Urban Runners

La 49enne milanese, che nella vita di tutti i giorni fa la commercialista e lo scorso novembre ha purtroppo scoperto di avere un tumore al seno, continua a far parlare di sè per sue gesta sportive. Nella notte tra sabato e domenica

Per la cronaca la gara è stata vinta da Andrea Zambelli che spodesta il romano Giorgio Calcaterra, solo terzo. Al secondo posto il tedesco Benedikt Hoffmann. Nikolina Sustic prima fra le donne. Tra gli Urban Runners primo al traguardo Francesco Murianni con il tempo di 11 ore e 23 minuti.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..