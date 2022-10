Ucciso a colpi di pistola in una lite al bar: «Aveva un coltello». La vittima è un marocchino 45enne

Giallo a Cornaredo, nel milanese, dove un uomo di 45 anni, di nazionalità marocchina e pregiudicato, è stato trovato a bordo di un'auto nella tarda serata di ieri, con ferite da arma da fuoco all'addome e al torace: portato dal personale del 118 all'ospedale San Carlo di Milano, è morto al suo arrivo in ospedale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Corsico: l'omicidio sarebbe scaturito a seguito di un litigio in un bar. L'uomo, quando sono arrivati i soccorsi, chiamati perché i residenti avevano sentito gli spari, era seduto al lato del guidatore, con in mano un coltello a serramanico, con due ferite da arma da fuoco al petto e all'addome. Trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

