Uomo trovato morto in un laghetto artificiale: mistero a Milano, il corpo in avanzato stato di decomposizione

di Redazione web

I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo in questi minuti in via Buccinasco 45, a Milano, nelle acque di un laghetto artificiale per il recupero di un corpo. Si tratterebbe di un uomo anche se l'identificazione è apparsa sin dai primi momenti molto difficile per l'avanzato stato di decomposizione in cui versava.

L'allarme è stato lanciato dal gestore di questo laghetto dopo aver visto galleggiare il corpo. Sul posto due squadre del comando di Milano e il nucleo soccorso acquatico che sta provvedendo al recupero, 118 e polizia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 17:23

