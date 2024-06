di Redazione web

Uomo morto in strada a Milano. Un cadavere è stato trovato in via Modena angolo piazza Novelli, vicino dalla stazione della metro Dateo. L'uomo ha la carnagione olivastra e, visti i rilievi, sembra sia stato ammazzato, ma non si esclude nessuna ipotesi.

Sul posto carabinieri e polizia locale, il tratto è stato chiuso alla circolazione, il traffico è in tilt.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA